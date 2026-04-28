Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Schlussendlich hielten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Schlussendlich schloss der DAX nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 24 040,29 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,031 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,065 Prozent auf 24 067,91 Punkte an der Kurstafel, nach 24 083,53 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 23 897,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 24 153,99 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 22 300,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24 822,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, notierte der DAX bei 22 271,67 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 2,03 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. 21 863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Merck (+ 2,11 Prozent auf 111,45 EUR), Commerzbank (+ 2,10 Prozent auf 35,48 EUR), RWE (+ 1,32 Prozent auf 61,54 EUR), EON SE (+ 1,20 Prozent auf 18,93 EUR) und Fresenius SE (+ 1,17 Prozent auf 40,79 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil QIAGEN (-10,76 Prozent auf 29,13 EUR), Bayer (-4,59 Prozent auf 36,62 EUR), Zalando (-3,02 Prozent auf 21,18 EUR), Siemens Energy (-2,50 Prozent auf 172,98 EUR) und Henkel vz (-2,03 Prozent auf 62,74 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 605 840 Aktien gehandelt. Mit 185,306 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at