Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Um 09:12 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,53 Prozent schwächer bei 24 077,65 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,041 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,248 Prozent leichter bei 24 145,44 Punkten in den Handel, nach 24 205,36 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 148,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 046,38 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der DAX bereits um 2,50 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 491,06 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 05.12.2025, den Stand von 24 028,14 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.03.2025, den Stand von 23 081,03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,88 Prozent abwärts. Bei 25 507,79 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 601,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Merck (+ 1,14 Prozent auf 124,45 EUR), Airbus SE (+ 1,13 Prozent auf 179,24 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,90) Prozent auf 184,15 EUR), Brenntag SE (+ 0,77 Prozent auf 47,41 EUR) und Rheinmetall (+ 0,40 Prozent auf 1 645,00 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-5,80 Prozent auf 45,33 EUR), QIAGEN (-3,25 Prozent auf 39,55 EUR), Continental (-2,42 Prozent auf 65,34 EUR), Bayer (-1,97 Prozent auf 36,67 EUR) und Commerzbank (-1,78 Prozent auf 31,53 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 493 969 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 193,207 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

