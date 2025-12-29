Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Start schwächer

Der DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,17 Prozent tiefer bei 24 298,29 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,092 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der DAX 0,127 Prozent stärker bei 24 370,94 Punkten, nach 24 340,06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Montag bei 24 293,37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 373,53 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 23 836,79 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 29.09.2025, bei 23 745,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, betrug der DAX-Kurs 19 984,32 Punkte.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 21,34 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 24 771,34 Punkten. 18 489,91 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit BASF (+ 1,05 Prozent auf 44,10 EUR), adidas (+ 0,91 Prozent auf 165,90 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,86 Prozent auf 223,60 EUR), Brenntag SE (+ 0,68 Prozent auf 49,18 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,67 Prozent auf 225,30 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1 498,00 EUR), Infineon (-1,10 Prozent auf 36,32 EUR), QIAGEN (-1,03 Prozent auf 38,59 EUR), MTU Aero Engines (-1,02 Prozent auf 350,10 EUR) und Airbus SE (-0,74 Prozent auf 195,30 EUR) unter Druck.

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 261 371 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 236,485 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,22 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

