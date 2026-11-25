Mit dem LUS-DAX geht es am Mittwochmittag abwärts.

Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,59 Prozent tiefer bei 25 031,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 24 952,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 155,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 25 150,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 25.08.2026, den Stand von 26 279,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 23 572,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,89 Prozent nach oben. Bei 27 000,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 6,61 Prozent auf 66,48 EUR), BMW (+ 5,18 Prozent auf 56,02 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,55 Prozent auf 182,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,39 Prozent auf 38,63 EUR) und Vonovia SE (+ 3,28 Prozent auf 17,63 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Bayer (-3,69 Prozent auf 50,12 EUR), Infineon (-2,63 Prozent auf 42,59 EUR), Scout24 (-1,63 Prozent auf 81,70 EUR), Siemens Energy (-1,48 Prozent auf 116,14 EUR) und RWE (-1,47 Prozent auf 56,12 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 595 529 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 210,377 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at