Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX am Mittag schwächer

Am Mittwoch fällt der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA um 0,27 Prozent auf 14 809,50 Punkte zurück.

Bei 14 795,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 14 897,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Stand von 15 372,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.08.2023, wurde der LUS-DAX mit 16 254,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 01.11.2022, einen Wert von 13 347,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 5,36 Prozent. Bei 18 246,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Hannover Rück (+ 2,02 Prozent auf 212,50 EUR), Commerzbank (+ 1,77 Prozent auf 10,33 EUR), Sartorius vz (+ 1,61 Prozent auf 240,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,37 Prozent auf 383,70 EUR) und Covestro (+ 1,19 Prozent auf 48,27 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen BASF (-2,14 Prozent auf 42,61 EUR), Daimler Truck (-1,25 Prozent auf 29,25 EUR), Infineon (-0,91 Prozent auf 27,23 EUR), adidas (-0,89 Prozent auf 165,72 EUR) und Bayer (-0,81 Prozent auf 40,33 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Siemens Energy-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 322 923 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 146,914 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at