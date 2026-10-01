Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Index-Bewegung
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01.10.2026 17:58:52
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus
Letztendlich tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,63 Prozent tiefer bei 24 958,00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 230,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 827,00 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 833,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 999,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 225,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,60 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Punkten.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Heidelberg Materials (+ 2,79 Prozent auf 145,70 EUR), HOCHTIEF (+ 2,27 Prozent auf 396,20 EUR), Scout24 (+ 0,90 Prozent auf 67,60 EUR), SAP SE (+ 0,58 Prozent auf 186,74 EUR) und Continental (+ 0,42 Prozent auf 67,40 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Bayer (-5,32 Prozent auf 45,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,46 Prozent auf 68,02 EUR), Merck (-2,64 Prozent auf 134,45 EUR), Deutsche Bank (-2,62 Prozent auf 31,03 EUR) und Airbus SE (-2,56 Prozent auf 185,70 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 197 925 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 214,959 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,17 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,66 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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