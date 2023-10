Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Der LUS-DAX gab sich am Abend schwächer.

Am Donnerstag notierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,51 Prozent schwächer bei 14 731,00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 14 651,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 794,00 Zähler.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.09.2023, lag der LUS-DAX bei 15 213,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 26.07.2023, mit 16 131,00 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 26.10.2022, wies der LUS-DAX einen Wert von 13 146,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 4,80 Prozent. Bei 18 246,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 869,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 2,12 Prozent auf 29,38 EUR), Rheinmetall (+ 1,61 Prozent auf 271,00 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,48 Prozent auf 20,52 EUR), BASF (+ 1,48 Prozent auf 41,19 EUR) und Symrise (+ 1,17 Prozent auf 95,22 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-35,49 Prozent auf 6,87 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-5,77 Prozent auf 57,84 EUR), Siemens (-4,54 Prozent auf 121,20 EUR), Siemens Healthineers (-3,60 Prozent auf 46,11 EUR) und Porsche (-3,47 Prozent auf 83,52 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX weist die Siemens Energy-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 39 849 532 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 147,101 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,50 erwartet. Mit 8,78 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at