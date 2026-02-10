Heidelberg Materials Aktie
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX beginnt Dienstagshandel mit Verlusten
Um 09:27 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,17 Prozent auf 24 980,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.
Bei 24 940,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 033,00 Punkten den höchsten Stand markierte.
LUS-DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, notierte der LUS-DAX bei 25 279,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 086,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, notierte der LUS-DAX bei 21 948,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,69 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 24 214,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Symrise (+ 4,94 Prozent auf 75,18 EUR), BASF (+ 2,92 Prozent auf 50,08 EUR), adidas (+ 2,05 Prozent auf 156,75 EUR), Brenntag SE (+ 1,99 Prozent auf 56,42 EUR) und SAP SE (+ 1,42 Prozent auf 177,40 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Allianz (-2,63 Prozent auf 377,20 EUR), Siemens Energy (-1,58 Prozent auf 155,40 EUR), Commerzbank (-1,58 Prozent auf 34,89 EUR), EON SE (-1,53 Prozent auf 17,71 EUR) und Heidelberg Materials (-1,50 Prozent auf 216,90 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die BASF-Aktie aufweisen. 497 218 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 195,456 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,28 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
