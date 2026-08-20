Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Index-Performance im Blick
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20.08.2026 09:28:41
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone
Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,36 Prozent auf 25 997,00 Punkte.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 26 129,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 993,00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 711,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24 765,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 303,00 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,83 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 576,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Continental (+ 1,58 Prozent auf 68,20 EUR), BMW (+ 1,47 Prozent auf 59,22 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,23 Prozent auf 75,76 EUR), QIAGEN (+ 1,13 Prozent auf 38,02 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,99 Prozent auf 45,47 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Brenntag SE (-2,43 Prozent auf 60,18 EUR), SAP SE (-1,75 Prozent auf 182,64 EUR), BASF (-1,53 Prozent auf 51,00 EUR), Merck (-1,37 Prozent auf 136,45 EUR) und Deutsche Telekom (-0,82 Prozent auf 28,94 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen
Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 314 510 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 210,642 Mrd. Euro.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus
Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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