Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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LUS-DAX-Performance im Blick 07.10.2026 09:29:11

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone

Der LUS-DAX fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Mittwoch verbucht der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,56 Prozent auf 25 219,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 211,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 353,00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, stand der LUS-DAX noch bei 26 005,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 463,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 382,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,66 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26 616,00 Punkte. 21 861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 1,86 Prozent auf 70,16 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,93 Prozent auf 41,08 EUR), Brenntag SE (+ 0,89 Prozent auf 61,40 EUR), Zalando (+ 0,71 Prozent auf 22,56 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,61 Prozent auf 26,57 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Infineon (-2,91 Prozent auf 62,80 EUR), Siemens Energy (-1,99 Prozent auf 144,50 EUR), MTU Aero Engines (-1,89 Prozent auf 358,80 EUR), Siemens (-1,86 Prozent auf 273,80 EUR) und HOCHTIEF (-1,26 Prozent auf 407,20 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 211 017 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 213,573 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,64 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Brenntag SE 61,32 1,39% Brenntag SE
Deutsche Bank AG 29,90 -4,26% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 26,87 1,55% Deutsche Telekom AG
Henkel KGaA Vz. 73,90 0,98% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 404,40 -1,27% HOCHTIEF AG
Infineon AG 60,64 -5,31% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,81 -1,50% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 357,50 -1,92% MTU Aero Engines AG
SAP SE 188,18 0,56% SAP SE
Siemens AG 271,75 -2,14% Siemens AG
Siemens Energy AG 141,74 -4,04% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 70,36 2,60% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 22,86 2,37% Zalando

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