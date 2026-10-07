Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|LUS-DAX-Performance im Blick
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07.10.2026 09:29:11
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone
Am Mittwoch verbucht der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,56 Prozent auf 25 219,00 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 211,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 353,00 Punkten lag.
LUS-DAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, stand der LUS-DAX noch bei 26 005,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 463,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 382,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,66 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26 616,00 Punkte. 21 861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 1,86 Prozent auf 70,16 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,93 Prozent auf 41,08 EUR), Brenntag SE (+ 0,89 Prozent auf 61,40 EUR), Zalando (+ 0,71 Prozent auf 22,56 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,61 Prozent auf 26,57 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Infineon (-2,91 Prozent auf 62,80 EUR), Siemens Energy (-1,99 Prozent auf 144,50 EUR), MTU Aero Engines (-1,89 Prozent auf 358,80 EUR), Siemens (-1,86 Prozent auf 273,80 EUR) und HOCHTIEF (-1,26 Prozent auf 407,20 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 211 017 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 213,573 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,64 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
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|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|61,32
|1,39%
|Deutsche Bank AG
|29,90
|-4,26%
|Deutsche Telekom AG
|26,87
|1,55%
|Henkel KGaA Vz.
|73,90
|0,98%
|HOCHTIEF AG
|404,40
|-1,27%
|Infineon AG
|60,64
|-5,31%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,81
|-1,50%
|MTU Aero Engines AG
|357,50
|-1,92%
|SAP SE
|188,18
|0,56%
|Siemens AG
|271,75
|-2,14%
|Siemens Energy AG
|141,74
|-4,04%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|70,36
|2,60%
|Zalando
|22,86
|2,37%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 134,00
|-0,89%