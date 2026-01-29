Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt am Donnerstagnachmittag zurück

Infineon Aktie
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 1,56 Prozent schwächer bei 24 469,00 Punkten.
Bei 24 469,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24 835,50 Punkten den höchsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX
Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 29.12.2025, bei 24 361,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 29.10.2025, einen Stand von 24 125,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 21 653,00 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,395 Prozent zurück. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 344,00 Zählern markiert.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens (+ 4,13 Prozent auf 261,25 EUR), Siemens Energy (+ 3,47 Prozent auf 147,45 EUR), GEA (+ 2,27 Prozent auf 60,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,85 Prozent auf 104,75 EUR) und RWE (+ 1,36 Prozent auf 53,66 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen SAP SE (-15,04 Prozent auf 166,64 EUR), Infineon (-2,79 Prozent auf 42,21 EUR), Symrise (-2,34 Prozent auf 70,80 EUR), Fresenius SE (-1,83 Prozent auf 46,78 EUR) und Rheinmetall (-1,54 Prozent auf 1 816,50 EUR) unter Druck.
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die SAP SE-Aktie aufweisen. 10 748 690 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 222,640 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
