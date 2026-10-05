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LUS-DAX im Fokus 05.10.2026 12:26:45

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt am Mittag zurück

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt am Mittag zurück

Der LUS-DAX verliert am Montagmittag an Boden.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,38 Prozent schwächer bei 25 200,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25 143,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 344,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der LUS-DAX 26 052,00 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25 820,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 379,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,58 Prozent nach oben. Bei 26 616,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Continental (+ 1,50 Prozent auf 69,12 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,09 Prozent auf 39,98 EUR), Fresenius SE (+ 1,08 Prozent auf 44,11 EUR), SAP SE (+ 0,94 Prozent auf 185,64 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,87 Prozent auf 26,79 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen QIAGEN (-1,65 Prozent auf 39,74 EUR), HOCHTIEF (-1,57 Prozent auf 401,00 EUR), Siemens Healthineers (-1,48 Prozent auf 37,30 EUR), Siemens Energy (-1,35 Prozent auf 143,46 EUR) und Merck (-1,28 Prozent auf 135,15 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1 227 157 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 212,280 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Continental AG 69,04 1,89% Continental AG
Deutsche Telekom AG 26,74 0,68% Deutsche Telekom AG
Fresenius SE & Co. KGaA 44,06 1,00% Fresenius SE & Co. KGaA
Fresenius Medical Care (FMC) St. 40,07 1,52% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Henkel KGaA Vz. 72,02 -0,28% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 398,60 -1,68% HOCHTIEF AG
Infineon AG 63,81 -1,13% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,30 1,23% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Merck KGaA 136,35 -0,15% Merck KGaA
QIAGEN N.V. 40,39 1,97% QIAGEN N.V.
SAP SE 186,52 0,99% SAP SE
Siemens Energy AG 144,92 -0,37% Siemens Energy AG
Siemens Healthineers AG 37,38 -0,77% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,58 1,60% Volkswagen (VW) AG Vz.

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