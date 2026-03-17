Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt zum Start zurück

Der LUS-DAX fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Dienstag tendiert der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,47 Prozent schwächer bei 23 500,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 532,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 410,50 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25 033,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, stand der LUS-DAX bei 23 911,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, bei 23 243,00 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,34 Prozent nach. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 22 863,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit EON SE (+ 1,83 Prozent auf 20,03 EUR), RWE (+ 1,40 Prozent auf 58,06 EUR), Zalando (+ 0,80 Prozent auf 24,01 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,67 Prozent auf 33,19 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,56 Prozent auf 543,00 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Brenntag SE (-1,30 Prozent auf 47,78 EUR), Rheinmetall (-1,23 Prozent auf 1 604,50 EUR), QIAGEN (-1,22 Prozent auf 35,32 EUR), MTU Aero Engines (-1,07 Prozent auf 331,90 EUR) und GEA (-1,02 Prozent auf 62,80 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 300 423 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 193,184 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at