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03.11.2026 17:58:49
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt schlussendlich nach
Schlussendlich beendete der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 25 869,00 Punkten.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25 647,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 036,00 Zähler.
LUS-DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 25 280,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 26 095,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, stand der LUS-DAX bei 24 128,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,30 Prozent nach oben. Bei 26 616,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 3,64 Prozent auf 51,84 EUR), HOCHTIEF (+ 1,22 Prozent auf 382,60 EUR), Infineon (+ 0,77 Prozent auf 52,40 EUR), RWE (+ 0,57 Prozent auf 56,84 EUR) und Rheinmetall (+ 0,48 Prozent auf 1 004,80 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Zalando (-6,30 Prozent auf 25,29 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,60 Prozent auf 39,04 EUR), MTU Aero Engines (-3,12 Prozent auf 335,00 EUR), adidas (-2,75 Prozent auf 168,10 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,25 Prozent auf 68,66 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im LUS-DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7 667 704 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro den größten Anteil.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|Bayer
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|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|41,14
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|Henkel KGaA Vz.
|82,28
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|HOCHTIEF AG
|362,00
|-1,36%
|Infineon AG
|49,79
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|MTU Aero Engines AG
|345,50
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|Rheinmetall AG
|919,90
|-3,27%
|RWE AG St.
|57,44
|0,07%
|SAP SE
|214,75
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|Volkswagen (VW) AG Vz.
|71,30
|0,39%
|Vonovia SE
|17,05
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|Zalando
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