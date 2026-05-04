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Index-Performance im Fokus 04.05.2026 17:58:38

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach

Der LUS-DAX zeigte sich am Montagabend mit negativen Notierungen.

Am Montag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 1,20 Prozent tiefer bei 23 975,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 407,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 926,50 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Stand von 23 213,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 04.02.2026, den Stand von 24 673,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 124,00 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 2,40 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern markiert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,39 Prozent auf 1 388,20 EUR), SAP SE (+ 1,76 Prozent auf 148,06 EUR), Brenntag SE (+ 1,19 Prozent auf 62,82 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,67 Prozent auf 38,87 EUR) und Airbus SE (+ 0,64 Prozent auf 175,96 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-7,28 Prozent auf 46,71 EUR), Continental (-4,64 Prozent auf 61,20 EUR), adidas (-4,17 Prozent auf 141,25 EUR), RWE (-3,52 Prozent auf 59,80 EUR) und BASF (-3,45 Prozent auf 52,85 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 7 638 724 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 192,510 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,06 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Daimler Truck 42,24 -1,97% Daimler Truck
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