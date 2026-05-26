Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt zum Start nach

Der LUS-DAX verliert am Dienstag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Dienstag geht es im LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA um 0,31 Prozent auf 25 320,00 Punkte abwärts.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 25 297,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 382,50 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 237,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 26.02.2026, bei 25 324,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 007,00 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,07 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Bank (+ 0,65 Prozent auf 29,47 EUR), Deutsche Börse (+ 0,62 Prozent auf 258,10 EUR), Allianz (+ 0,49) Prozent auf 392,90 EUR), EON SE (+ 0,38 Prozent auf 18,51 EUR) und BASF (+ 0,27 Prozent auf 51,49 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Merck (-1,50 Prozent auf 128,05 EUR), Infineon (-1,12 Prozent auf 75,87 EUR), Scout24 (-1,04 Prozent auf 71,55 EUR), MTU Aero Engines (-0,83 Prozent auf 311,50 EUR) und Bayer (-0,76 Prozent auf 38,12 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 299 857 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 204,744 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,61 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at