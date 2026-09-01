Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Kursentwicklung im Fokus
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01.09.2026 17:58:47
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein
Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,89 Prozent tiefer bei 25 973,00 Punkten.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 231,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 916,00 Punkten.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 25 715,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25 057,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 046,00 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,73 Prozent aufwärts. Bei 26 616,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,12 Prozent auf 524,60 EUR), Merck (+ 0,54 Prozent auf 139,75 EUR), Hannover Rück (+ 0,46 Prozent auf 259,40 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,43 Prozent auf 39,30 EUR) und QIAGEN (+ 0,32 Prozent auf 37,36 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen SAP SE (-3,48 Prozent auf 184,26 EUR), Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1 079,80 EUR), Siemens (-2,71 Prozent auf 277,85 EUR), MTU Aero Engines (-2,30 Prozent auf 344,00 EUR) und adidas (-2,28 Prozent auf 147,95 EUR).
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 323 201 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 220,942 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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