Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus

Der LUS-DAX gibt am Dienstag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,59 Prozent leichter bei 17 776,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 17 881,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 748,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 17 995,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 16 539,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 819,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,16 Prozent. Bei 18 633,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Fresenius SE (+ 2,00 Prozent auf 25,96 EUR), Beiersdorf (+ 1,28 Prozent auf 134,10 EUR), Deutsche Telekom (-0,28 Prozent auf 21,07 EUR), RWE (-0,38 Prozent auf 31,88 EUR) und EON SE (-0,45 Prozent auf 12,30 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-2,81 Prozent auf 17,15 EUR), Infineon (-2,16 Prozent auf 31,65 EUR), BASF (-2,09 Prozent auf 50,67 EUR), Siemens (-2,05 Prozent auf 172,30 EUR) und Daimler Truck (-2,02 Prozent auf 44,69 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. 1 121 645 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 199,665 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,12 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,39 Prozent.

Redaktion finanzen.at