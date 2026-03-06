Bayer Aktie
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX mit Abgaben
Der LUS-DAX gibt im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 1,52 Prozent auf 23 453,50 Punkte nach.
Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 23 336,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 027,50 Punkten lag.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 775,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, stand der LUS-DAX bei 24 038,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, wies der LUS-DAX 23 260,00 Punkte auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 4,53 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 23 336,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,49 Prozent auf 1 585,50 EUR), Scout24 (+ 2,48 Prozent auf 74,25 EUR), Beiersdorf (+ 0,78 Prozent auf 83,18 EUR), SAP SE (+ 0,37 Prozent auf 171,62 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,13 Prozent auf 45,95 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-6,21 Prozent auf 39,68 EUR), Deutsche Bank (-4,32 Prozent auf 26,71 EUR), Bayer (-3,93 Prozent auf 36,29 EUR), Siemens Energy (-3,63 Prozent auf 147,55 EUR) und Heidelberg Materials (-3,61 Prozent auf 173,55 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 348 346 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 195,425 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien
Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
