Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX mit Abgaben

Am Mittwochnachmittag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der LUS-DAX gibt im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 1,17 Prozent auf 25 566,00 Punkte nach.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 25 542,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 907,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der LUS-DAX 26 364,00 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 520,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wies der LUS-DAX 23 798,00 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,07 Prozent zu. Bei 26 616,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell RWE (+ 1,89 Prozent auf 60,38 EUR), EON SE (+ 0,65 Prozent auf 17,77 EUR), SAP SE (+ 0,36 Prozent auf 182,36 EUR), Bayer (-0,22 Prozent auf 49,30 EUR) und adidas (-0,24 Prozent auf 147,50 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-4,72 Prozent auf 1 002,20 EUR), Siemens (-3,52 Prozent auf 262,90 EUR), Heidelberg Materials (-3,09 Prozent auf 156,95 EUR), Infineon (-2,96 Prozent auf 56,72 EUR) und HOCHTIEF (-2,95 Prozent auf 433,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 677 305 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 210,988 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at