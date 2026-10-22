Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX mittags in der Verlustzone

Der LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagmittag mit negativen Notierungen.

Um 12:25 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,86 Prozent auf 25 400,00 Punkte zurück.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25 524,00 Punkte, das Tagestief hingegen 25 317,00 Zähler.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25 689,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 25 160,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 111,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 3,39 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26 616,00 Punkte. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 5,45 Prozent auf 45,16 EUR), Merck (+ 1,65 Prozent auf 144,60 EUR), Zalando (+ 1,36 Prozent auf 26,10 EUR), Rheinmetall (+ 0,96 Prozent auf 1 029,80 EUR) und Hannover Rück (+ 0,94 Prozent auf 280,20 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Siemens Energy (-3,85 Prozent auf 128,50 EUR), Infineon (-3,20 Prozent auf 51,39 EUR), Siemens (-2,49 Prozent auf 260,10 EUR), Deutsche Bank (-2,36 Prozent auf 28,14 EUR) und HOCHTIEF (-2,25 Prozent auf 365,60 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 549 566 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 232,629 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,25 zu Buche schlagen. Mit 7,63 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at