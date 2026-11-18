Kaum bewegt zeigt sich der LUS-DAX am Mittwochmittag.

Um 12:24 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,18 Prozent auf 26 062,00 Punkte zurück.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 26 134,00 Punkte, das Tagestief hingegen 25 988,00 Zähler.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 475,00 Punkten auf. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 26 135,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 185,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6,09 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 27 000,00 Punkte. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,22 Prozent auf 129,02 EUR), Infineon (+ 3,17 Prozent auf 50,23 EUR), Vonovia SE (+ 1,75 Prozent auf 17,11 EUR), Bayer (+ 1,14 Prozent auf 56,78 EUR) und Symrise (+ 1,14 Prozent auf 96,04 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Deutsche Telekom (-1,22 Prozent auf 26,79 EUR), Deutsche Bank (-1,20 Prozent auf 30,57 EUR), Siemens (-1,19 Prozent auf 266,60 EUR), BASF (-1,11 Prozent auf 51,66 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,09 Prozent auf 39,11 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1 744 904 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240,927 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,39 zu Buche schlagen. Mit 7,57 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at