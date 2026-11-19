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19.11.2026 15:58:44
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert am Donnerstagnachmittag im Minus
Am Donnerstag geht es im LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 0,19 Prozent auf 25 693,00 Punkte nach unten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 665,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 942,00 Zählern.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, lag der LUS-DAX bei 25 213,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 26 091,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23 315,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,59 Prozent aufwärts. Bei 27 000,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 2,57 Prozent auf 50,47 EUR), Siemens Energy (+ 2,46 Prozent auf 129,78 EUR), Siemens (+ 1,69 Prozent auf 270,50 EUR), Deutsche Bank (+ 1,67 Prozent auf 30,50 EUR) und Commerzbank (+ 1,01 Prozent auf 38,09 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil SAP SE (-3,21 Prozent auf 187,70 EUR), Henkel vz (-2,82 Prozent auf 85,38 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,57 Prozent auf 37,57 EUR), Fresenius SE (-1,78 Prozent auf 52,48 EUR) und Symrise (-1,60 Prozent auf 94,54 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 203 493 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 227,492 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 5,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|Deutsche Bank AG
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|Fresenius SE & Co. KGaA
|51,76
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|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|37,69
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|Henkel KGaA Vz.
|86,06
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|Infineon AG
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|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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|SAP SE
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|Siemens AG
|258,95
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|Siemens Energy AG
|120,84
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|Symrise AG
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