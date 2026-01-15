Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|XETRA-Handel im Blick
|
15.01.2026 12:27:04
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert am Mittag im Minus
Am Donnerstag steht der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,04 Prozent im Minus bei 25 286,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 371,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 236,00 Zählern.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 24 182,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, stand der LUS-DAX noch bei 24 134,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, wurde der LUS-DAX auf 20 617,00 Punkte taxiert.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,93 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 447,00 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,26 Prozent auf 129,00 EUR), RWE (+ 1,74 Prozent auf 50,22 EUR), EON SE (+ 1,42 Prozent auf 17,18 EUR), Vonovia SE (+ 1,41 Prozent auf 25,18 EUR) und adidas (+ 1,25 Prozent auf 162,15 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Fresenius SE (-3,23 Prozent auf 50,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,65 Prozent auf 59,70 EUR), Scout24 (-1,39 Prozent auf 85,05 EUR), Henkel vz (-1,27 Prozent auf 71,58 EUR) und Deutsche Telekom (-1,07 Prozent auf 27,81 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1 793 411 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 243,032 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,49 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,09 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
