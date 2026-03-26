Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Kursverlauf
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26.03.2026 15:58:34
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus
Am Donnerstag gibt der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 1,04 Prozent auf 22 675,50 Punkte nach.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 22 810,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22 545,50 Punkten erreichte.
LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25 324,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, mit 24 323,00 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, lag der LUS-DAX bei 22 661,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,70 Prozent abwärts. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten markiert.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 2,66 Prozent auf 57,10 EUR), adidas (+ 2,30 Prozent auf 135,70 EUR), BASF (+ 1,48 Prozent auf 50,76 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,04 Prozent auf 38,80 EUR) und Beiersdorf (+ 0,96 Prozent auf 75,68 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Siemens Energy (-3,09 Prozent auf 153,50 EUR), Porsche Automobil (-2,93 Prozent auf 31,12 EUR), MTU Aero Engines (-2,53 Prozent auf 312,10 EUR), Zalando (-2,52 Prozent auf 20,93 EUR) und Vonovia SE (-2,45 Prozent auf 21,06 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 424 960 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 171,514 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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