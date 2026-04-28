Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus

Der LUS-DAX gibt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,32 Prozent auf 24 010,50 Punkte nach.

Bei 23 894,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24 159,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, notierte der LUS-DAX bei 22 102,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.01.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 858,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, wurde der LUS-DAX mit 22 320,00 Punkten gehandelt.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 2,26 Prozent nach. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Commerzbank (+ 2,42 Prozent auf 35,59 EUR), Merck (+ 1,37 Prozent auf 110,65 EUR), Allianz (+ 0,80 Prozent auf 391,30 EUR), RWE (+ 0,79 Prozent auf 61,22 EUR) und BASF (+ 0,74 Prozent auf 54,68 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil QIAGEN (-9,22 Prozent auf 29,63 EUR), Bayer (-2,97 Prozent auf 37,24 EUR), Henkel vz (-1,84 Prozent auf 62,86 EUR), Siemens Energy (-1,77 Prozent auf 174,28 EUR) und Zalando (-1,56 Prozent auf 21,50 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 353 021 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 185,306 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,13 erwartet. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at