Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
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23.07.2026 09:28:31
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert zum Start im Minus
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,90 Prozent leichter bei 24 933,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 893,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 25 160,00 Einheiten.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 922,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, notierte der LUS-DAX bei 24 085,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 23.07.2025, einen Wert von 24 522,00 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,49 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 906,50 Punkten. 21 861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Daimler Truck (+ 3,68 Prozent auf 45,66 EUR), Rheinmetall (+ 1,31 Prozent auf 1 021,00 EUR), RWE (+ 0,31 Prozent auf 59,16 EUR), GEA (+ 0,00 Prozent auf 62,60 EUR) und Brenntag SE (-0,03 Prozent auf 59,08 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Infineon (-5,52 Prozent auf 65,95 EUR), Symrise (-2,43 Prozent auf 85,80 EUR), Deutsche Börse (-2,25 Prozent auf 248,10 EUR), Bayer (-2,21 Prozent auf 45,93 EUR) und Scout24 (-1,52 Prozent auf 67,95 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 391 609 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 206,154 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 3,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7,61 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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