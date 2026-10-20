Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer

Der LUS-DAX gibt sich am zweiten Tag der Woche schwächer.

Am Dienstag geht es im LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,34 Prozent auf 25 127,00 Punkte abwärts.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 051,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 264,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 310,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Stand von 24 711,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24 339,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,41 Prozent auf 39,59 EUR), QIAGEN (+ 1,26 Prozent auf 41,77 EUR), EON SE (+ 1,11 Prozent auf 17,71 EUR), SAP SE (+ 0,76 Prozent auf 201,35 EUR) und Fresenius SE (+ 0,57 Prozent auf 45,16 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Siemens (-3,42 Prozent auf 257,10 EUR), Vonovia SE (-2,99 Prozent auf 16,08 EUR), HOCHTIEF (-2,78 Prozent auf 363,60 EUR), Infineon (-2,78 Prozent auf 51,06 EUR) und Siemens Energy (-2,42 Prozent auf 129,92 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 277 632 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 229,940 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at