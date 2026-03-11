Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Zum Handelsende bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,59 Prozent schwächer bei 23 674,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 23 885,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 531,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 11.02.2026, den Wert von 24 925,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 400,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 22 432,00 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 3,63 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 22 863,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Brenntag SE (+ 3,02 Prozent auf 46,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,57 Prozent auf 91,72 EUR), Daimler Truck (+ 1,20 Prozent auf 42,00 EUR), BASF (+ 1,00 Prozent auf 46,31 EUR) und Bayer (+ 0,98 Prozent auf 40,02 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-8,02 Prozent auf 1 520,50 EUR), Vonovia SE (-5,87 Prozent auf 24,22 EUR), Henkel vz (-3,48 Prozent auf 70,54 EUR), Heidelberg Materials (-2,88 Prozent auf 170,25 EUR) und SAP SE (-2,45 Prozent auf 165,44 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 661 495 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 198,017 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,94 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

