SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|LUS-DAX-Performance im Fokus
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19.10.2026 12:27:05
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX sackt am Montagmittag ab
Am Montag gibt der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,39 Prozent auf 25 295,00 Punkte nach.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25 277,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 591,00 Punkten.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, notierte der LUS-DAX bei 25 310,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 816,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der LUS-DAX auf 23 985,00 Punkte taxiert.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,97 Prozent aufwärts. Bei 26 616,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 0,92 Prozent auf 52,87 EUR), Zalando (+ 0,91 Prozent auf 25,48 EUR), QIAGEN (+ 0,79 Prozent auf 41,36 EUR), Symrise (+ 0,71 Prozent auf 100,15 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,39 Prozent auf 310,70 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Continental (-3,43 Prozent auf 67,58 EUR), Rheinmetall (-3,12 Prozent auf 1 056,20 EUR), Airbus SE (-2,89 Prozent auf 193,18 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,89 Prozent auf 57,12 EUR) und Bayer (-1,89 Prozent auf 43,62 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 279 094 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 229,940 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|UBS AG
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|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
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|UBS AG
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|Zalando Buy
|UBS AG
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
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|Zalando Underperform
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|193,04
|-2,06%
|Bayer
|43,31
|-1,84%
|Continental AG
|68,34
|-1,47%
|Deutsche Börse AG
|306,70
|-0,55%
|Deutsche Telekom AG
|25,52
|-1,39%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|57,38
|-1,95%
|Henkel KGaA Vz.
|78,06
|-0,46%
|Infineon AG
|51,91
|0,50%
|QIAGEN N.V.
|41,31
|0,84%
|Rheinmetall AG
|1 058,00
|-2,86%
|SAP SE
|201,25
|1,31%
|Symrise AG
|100,30
|1,70%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,88
|0,94%
|Vonovia SE
|16,51
|-1,23%
|Zalando
|25,61
|3,02%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 213,00
|-0,72%
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