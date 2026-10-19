SAP Aktie

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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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LUS-DAX-Performance im Fokus 19.10.2026 12:27:05

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX sackt am Montagmittag ab

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX sackt am Montagmittag ab

Der LUS-DAX verbucht am Montag Verluste.

Am Montag gibt der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,39 Prozent auf 25 295,00 Punkte nach.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25 277,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 591,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, notierte der LUS-DAX bei 25 310,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 816,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der LUS-DAX auf 23 985,00 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,97 Prozent aufwärts. Bei 26 616,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 0,92 Prozent auf 52,87 EUR), Zalando (+ 0,91 Prozent auf 25,48 EUR), QIAGEN (+ 0,79 Prozent auf 41,36 EUR), Symrise (+ 0,71 Prozent auf 100,15 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,39 Prozent auf 310,70 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Continental (-3,43 Prozent auf 67,58 EUR), Rheinmetall (-3,12 Prozent auf 1 056,20 EUR), Airbus SE (-2,89 Prozent auf 193,18 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,89 Prozent auf 57,12 EUR) und Bayer (-1,89 Prozent auf 43,62 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 279 094 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 229,940 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 193,04 -2,06% Airbus SE
Bayer 43,31 -1,84% Bayer
Continental AG 68,34 -1,47% Continental AG
Deutsche Börse AG 306,70 -0,55% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 25,52 -1,39% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 57,38 -1,95% DHL Group (ex Deutsche Post)
Henkel KGaA Vz. 78,06 -0,46% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 51,91 0,50% Infineon AG
QIAGEN N.V. 41,31 0,84% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 1 058,00 -2,86% Rheinmetall AG
SAP SE 201,25 1,31% SAP SE
Symrise AG 100,30 1,70% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,88 0,94% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,51 -1,23% Vonovia SE
Zalando 25,61 3,02% Zalando

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