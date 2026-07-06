Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 06.07.2026 17:58:48

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX sackt zum Ende des Montagshandels ab

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX sackt zum Ende des Montagshandels ab

In Frankfurt war zum Handelsschluss ein stabiler Handel zu beobachten.

Letztendlich beendete der LUS-DAX den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 25 803,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 906,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 694,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 441,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Stand von 23 213,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23 760,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,04 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 3,35 Prozent auf 1 130,00 EUR), Fresenius SE (+ 1,81 Prozent auf 43,20 EUR), Deutsche Börse (+ 1,76 Prozent auf 254,20 EUR), Airbus SE (+ 1,60 Prozent auf 209,45 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,46 Prozent auf 32,30 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Bayer (-4,09 Prozent auf 51,18 EUR), Continental (-2,16 Prozent auf 74,34 EUR), Merck (-1,96 Prozent auf 142,80 EUR), Symrise (-1,77 Prozent auf 89,74 EUR) und QIAGEN (-1,59 Prozent auf 34,08 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 060 814 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 216,559 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Im LUS-DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,88 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AG

mehr Analysen
03.07.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
30.06.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
30.06.26 Siemens Buy UBS AG
29.06.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 208,75 1,41% Airbus SE
Bayer 50,80 -4,40% Bayer
Beiersdorf AG 75,42 -1,23% Beiersdorf AG
Continental AG 74,30 -1,93% Continental AG
Deutsche Bank AG 32,30 1,78% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 253,80 1,68% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 25,48 1,27% Deutsche Telekom AG
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 43,10 1,82% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Merck KGaA 142,50 -1,93% Merck KGaA
QIAGEN N.V. 34,15 -0,89% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 1 130,60 3,31% Rheinmetall AG
Siemens AG 280,95 -0,78% Siemens AG
Symrise AG 89,26 -2,11% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 75,48 0,96% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 796,50 -0,05%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fehlende Impulse: ATX stabil -- DAX nach neuen Rekordmarken stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kam zum Wochenstart kaum vom Fleck. Am deutschen Aktienmarkt setzte nach einem neuem Allzeithoch eine Seitwärtsbewegung ein. Die Wall Street kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. In Asien bewegten sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen