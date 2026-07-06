Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX sackt zum Ende des Montagshandels ab

In Frankfurt war zum Handelsschluss ein stabiler Handel zu beobachten.

Letztendlich beendete der LUS-DAX den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 25 803,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 906,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 694,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 441,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Stand von 23 213,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23 760,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,04 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 3,35 Prozent auf 1 130,00 EUR), Fresenius SE (+ 1,81 Prozent auf 43,20 EUR), Deutsche Börse (+ 1,76 Prozent auf 254,20 EUR), Airbus SE (+ 1,60 Prozent auf 209,45 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,46 Prozent auf 32,30 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Bayer (-4,09 Prozent auf 51,18 EUR), Continental (-2,16 Prozent auf 74,34 EUR), Merck (-1,96 Prozent auf 142,80 EUR), Symrise (-1,77 Prozent auf 89,74 EUR) und QIAGEN (-1,59 Prozent auf 34,08 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 060 814 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 216,559 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Im LUS-DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,88 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at