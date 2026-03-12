SAP Aktie
12.03.2026 09:29:45
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste
Am Donnerstag bewegt sich der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,43 Prozent leichter bei 23 531,50 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 23 568,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 345,00 Punkten erreichte.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, lag der LUS-DAX bei 24 922,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 226,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 22 662,00 Punkten.
Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,21 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 509,50 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 863,00 Zählern.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 7,01 Prozent auf 21,52 EUR), Rheinmetall (+ 3,88 Prozent auf 1 579,50 EUR), Hannover Rück (+ 2,75 Prozent auf 254,20 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,31 Prozent auf 355,00 EUR) und Daimler Truck (+ 1,14 Prozent auf 42,48 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen BMW (-2,55 Prozent auf 78,76 EUR), Bayer (-2,39 Prozent auf 39,06 EUR), Continental (-1,59 Prozent auf 63,04 EUR), QIAGEN (-1,44 Prozent auf 35,62 EUR) und Siemens (-1,40 Prozent auf 225,00 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Zalando-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 583 260 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 193,160 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder
Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
