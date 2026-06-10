Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert am Mittwochnachmittag

Der LUS-DAX gibt am dritten Tag der Woche nach.

Um 15:56 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,70 Prozent schwächer bei 24 348,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 24 043,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 520,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 402,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 815,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 987,00 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 0,887 Prozent ein. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit adidas (+ 1,97 Prozent auf 170,65 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,66 Prozent auf 28,24 EUR), Symrise (+ 1,50 Prozent auf 82,44 EUR), QIAGEN (+ 1,47 Prozent auf 32,21 EUR) und Fresenius SE (+ 1,45 Prozent auf 37,71 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil SAP SE (-3,48 Prozent auf 149,32 EUR), Siemens Energy (-2,93 Prozent auf 143,96 EUR), Scout24 (-1,80 Prozent auf 73,75 EUR), Siemens (-1,36 Prozent auf 260,70 EUR) und BMW (-0,90 Prozent auf 68,10 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 130 569 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 204,287 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,65 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at