Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert zum Handelsende

Der LUS-DAX bewegte sich am Donnerstag auf rotem Terrain.

Am Donnerstag stand der LUS-DAX via XETRA letztendlich 0,39 Prozent im Minus bei 24 894,00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24 700,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 066,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 16.06.2026, den Stand von 24 756,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 16.04.2026, den Stand von 24 105,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 182,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 1,34 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Symrise (+ 1,91 Prozent auf 89,44 EUR), GEA (+ 1,77 Prozent auf 60,30 EUR), Beiersdorf (+ 1,60 Prozent auf 79,96 EUR), Henkel vz (+ 1,46 Prozent auf 74,98 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,18 Prozent auf 35,16 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-3,86 Prozent auf 64,71 EUR), EON SE (-2,30 Prozent auf 18,90 EUR), Siemens Energy (-2,26 Prozent auf 148,74 EUR), RWE (-1,97 Prozent auf 55,60 EUR) und Merck (-1,53 Prozent auf 137,95 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 393 245 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 208,022 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 3,94 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7,69 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at