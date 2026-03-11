Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 11.03.2026 15:59:02

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer

Der LUS-DAX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Minus.

Am Mittwoch geht es im LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 0,38 Prozent auf 23 725,50 Punkte nach unten.

Bei 23 885,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 531,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24 925,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 11.12.2025, bei 24 400,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 11.03.2025, einen Stand von 22 432,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 3,42 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 22 863,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Brenntag SE (+ 3,00 Prozent auf 46,69 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,86 Prozent auf 91,98 EUR), BASF (+ 1,81 Prozent auf 46,68 EUR), Daimler Truck (+ 1,78 Prozent auf 42,24 EUR) und BMW (+ 1,19 Prozent auf 81,36 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-8,50 Prozent auf 1 512,50 EUR), Henkel vz (-4,05 Prozent auf 70,12 EUR), Vonovia SE (-3,19 Prozent auf 24,91 EUR), SAP SE (-2,90 Prozent auf 164,68 EUR) und Heidelberg Materials (-2,51 Prozent auf 170,90 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 887 737 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 198,017 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,13 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

mehr Nachrichten
SAP SE-Aktie: Buy-Bewertung durch UBS AG

Aktie bewertet UBS AG hat eine umfassende Prüfung der SAP SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

19:49
 EQS-DD: SAP SE: Marielle Ehrmann, The notifying party participates in the Own SAP Plan, an employee participation program of SAP. In this context she agreed with SAP to invest an amount of ... (EQS Group)
19:49
 EQS-DD: SAP SE: Marielle Ehrmann, Die Mitteilungspflichtige nimmt am Own SAP Plan, einem Arbeitnehmerbeteiligungsprogramm der SAP, teil. Sie hat dazu mit der SAP vereinbart, dass sie von ihrem ... (EQS Group)
19:41
 EQS-DD: SAP SE: Marielle Ehrmann, Receipt of 432 SAP shares in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’. (EQS Group)
19:41
 EQS-DD: SAP SE: Marielle Ehrmann, Erhalt von 432 SAP-Aktien im Rahmen der Teilnahme am SAP-Mitarbeiterbeteiligungsprogramm „MOVE SAP“. (EQS Group)
19:35
 EQS-DD: SAP SE: Muhammad Alam, Receipt of 1929 SAP shares in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’. (EQS Group)
19:35
 EQS-DD: SAP SE: Muhammad Alam, Erhalt von 1929 SAP-Aktien im Rahmen der Teilnahme am SAP-Mitarbeiterbeteiligungsprogramm „MOVE SAP“. (EQS Group)
19:27
 EQS-DD: SAP SE: Sebastian Steinhäuser, Receipt of 2360 SAP shares in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’. (EQS Group)
19:27
 EQS-DD: SAP SE: Sebastian Steinhäuser, Erhalt von 2360 SAP-Aktien im Rahmen der Teilnahme am SAP-Mitarbeiterbeteiligungsprogramm „MOVE SAP“. (EQS Group)