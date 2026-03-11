Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer

Am Mittwoch geht es im LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 0,38 Prozent auf 23 725,50 Punkte nach unten.

Bei 23 885,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 531,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24 925,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 11.12.2025, bei 24 400,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 11.03.2025, einen Stand von 22 432,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 3,42 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 22 863,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Brenntag SE (+ 3,00 Prozent auf 46,69 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,86 Prozent auf 91,98 EUR), BASF (+ 1,81 Prozent auf 46,68 EUR), Daimler Truck (+ 1,78 Prozent auf 42,24 EUR) und BMW (+ 1,19 Prozent auf 81,36 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-8,50 Prozent auf 1 512,50 EUR), Henkel vz (-4,05 Prozent auf 70,12 EUR), Vonovia SE (-3,19 Prozent auf 24,91 EUR), SAP SE (-2,90 Prozent auf 164,68 EUR) und Heidelberg Materials (-2,51 Prozent auf 170,90 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 887 737 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 198,017 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,13 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

