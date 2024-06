Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Am Mittwoch notierte der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,42 Prozent tiefer bei 18 073,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 18 052,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 168,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, einen Wert von 18 724,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2024, lag der LUS-DAX bei 18 015,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 16 215,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 7,94 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 18 888,50 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 24,09 EUR), BMW (+ 1,10 Prozent auf 88,54 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,49 Prozent auf 63,83 EUR), EON SE (+ 0,48 Prozent auf 12,51 EUR) und Hannover Rück (+ 0,43 Prozent auf 233,90 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Sartorius vz (-14,15 Prozent auf 209,40 EUR), QIAGEN (-5,62 Prozent auf 38,80 EUR), Infineon (-3,60 Prozent auf 34,69 EUR), Merck (-3,16 Prozent auf 163,80 EUR) und Bayer (-1,99 Prozent auf 25,62 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 356 618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 205,151 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,52 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at