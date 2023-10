Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Am Mittwoch hielten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Letztendlich schloss der LUS-DAX den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 14 879,00 Punkten ab.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 14 788,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 933,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 25.09.2023, lag der LUS-DAX bei 15 436,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 25.07.2023, den Stand von 16 240,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.10.2022, wurde der LUS-DAX mit 13 046,00 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 5,86 Prozent. Bei 18 246,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 869,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 8,18 Prozent auf 10,28 EUR), Symrise (+ 3,98 Prozent auf 94,12 EUR), Hannover Rück (+ 2,17 Prozent auf 211,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,11 Prozent auf 382,50 EUR) und Beiersdorf (+ 1,84 Prozent auf 124,35 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Zalando (-5,83 Prozent auf 21,80 EUR), Sartorius vz (-4,43 Prozent auf 224,50 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,96 Prozent auf 36,78 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,75 Prozent auf 20,22 EUR) und Siemens Energy (-1,71 Prozent auf 10,65 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 33 795 850 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 144,949 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,51 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

