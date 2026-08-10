Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Index im Blick
|
10.08.2026 17:58:46
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Handelsende in der Verlustzone
Letztendlich beendete der LUS-DAX den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 26 334,00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 26 441,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 304,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 10.07.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25 116,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der LUS-DAX 24 402,00 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 24 252,00 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,20 Prozent zu Buche. Bei 26 442,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell QIAGEN (+ 5,46 Prozent auf 38,45 EUR), adidas (+ 2,01 Prozent auf 167,35 EUR), Scout24 (+ 1,61 Prozent auf 75,60 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,32 Prozent auf 375,70 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,03 Prozent auf 33,23 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Deutsche Telekom (-3,24 Prozent auf 28,10 EUR), Beiersdorf (-2,22 Prozent auf 79,40 EUR), Brenntag SE (-1,34 Prozent auf 63,22 EUR), Henkel vz (-1,33 Prozent auf 78,74 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,18 Prozent auf 75,42 EUR).
LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6 448 504 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 213,282 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,23 erwartet. Mit 7,16 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
10.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
10.08.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
10.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.08.26
|DAX aktuell: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
10.08.26
|TecDAX aktuell: TecDAX am Montagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
10.08.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 steigt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
10.08.26
|DAX-Handel aktuell: DAX steigt am Montagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Brenntag SE
|10.08.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|166,20
|1,62%
|Beiersdorf AG
|79,18
|-2,20%
|Brenntag SE
|63,10
|-1,41%
|Commerzbank
|39,04
|-0,18%
|Deutsche Bank AG
|33,15
|0,73%
|Deutsche Telekom AG
|28,19
|-2,66%
|Henkel KGaA Vz.
|78,72
|-1,40%
|MTU Aero Engines AG
|375,00
|1,27%
|QIAGEN N.V.
|37,91
|4,15%
|Scout24
|75,15
|1,28%
|Siemens AG
|276,95
|-1,16%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|75,08
|-1,50%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|26 340,00
|-0,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.