Brenntag Aktie

Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 10.08.2026 17:58:46

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Letztendlich hielten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Letztendlich beendete der LUS-DAX den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 26 334,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 26 441,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 304,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25 116,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der LUS-DAX 24 402,00 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 24 252,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,20 Prozent zu Buche. Bei 26 442,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell QIAGEN (+ 5,46 Prozent auf 38,45 EUR), adidas (+ 2,01 Prozent auf 167,35 EUR), Scout24 (+ 1,61 Prozent auf 75,60 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,32 Prozent auf 375,70 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,03 Prozent auf 33,23 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Deutsche Telekom (-3,24 Prozent auf 28,10 EUR), Beiersdorf (-2,22 Prozent auf 79,40 EUR), Brenntag SE (-1,34 Prozent auf 63,22 EUR), Henkel vz (-1,33 Prozent auf 78,74 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,18 Prozent auf 75,42 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6 448 504 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 213,282 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,23 erwartet. Mit 7,16 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Brenntag SE

mehr Analysen
10.08.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
27.07.26 Brenntag Halten DZ BANK
23.06.26 Brenntag Hold Warburg Research
23.06.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 166,20 1,62% adidas
Beiersdorf AG 79,18 -2,20% Beiersdorf AG
Brenntag SE 63,10 -1,41% Brenntag SE
Commerzbank 39,04 -0,18% Commerzbank
Deutsche Bank AG 33,15 0,73% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 28,19 -2,66% Deutsche Telekom AG
Henkel KGaA Vz. 78,72 -1,40% Henkel KGaA Vz.
MTU Aero Engines AG 375,00 1,27% MTU Aero Engines AG
QIAGEN N.V. 37,91 4,15% QIAGEN N.V.
Scout24 75,15 1,28% Scout24
Siemens AG 276,95 -1,16% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 75,08 -1,50% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 26 340,00 -0,03%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen