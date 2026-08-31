Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|LUS-DAX aktuell
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31.08.2026 09:28:51
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Handelsstart in der Verlustzone
Am Montag steht der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,57 Prozent im Minus bei 26 420,00 Punkten.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 26 418,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26 539,00 Punkten.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Der LUS-DAX stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 25 715,00 Punkten. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2026, wurde der LUS-DAX auf 25 030,00 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im August, dem 31.08.2025, wurde der LUS-DAX auf 23 966,00 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,55 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26 616,00 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell BASF (+ 1,33 Prozent auf 53,22 EUR), Brenntag SE (+ 1,30 Prozent auf 62,54 EUR), Continental (+ 1,06 Prozent auf 70,74 EUR), GEA (+ 0,44 Prozent auf 68,00 EUR) und Bayer (+ 0,41 Prozent auf 48,87 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-4,25 Prozent auf 143,34 EUR), Vonovia SE (-1,49 Prozent auf 19,56 EUR), MTU Aero Engines (-1,22 Prozent auf 355,20 EUR), HOCHTIEF (-1,22 Prozent auf 421,20 EUR) und Scout24 (-0,68 Prozent auf 79,90 EUR).
LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im LUS-DAX weist die Siemens Energy-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 289 391 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 220,942 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den LUS-DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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