Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels schwächer

So bewegt sich der LUS-DAX am dritten Tag der Woche.

Um 09:26 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,74 Prozent auf 24 854,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 849,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 135,50 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 15.06.2026, bei 24 877,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24 062,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 15.07.2025, den Wert von 24 016,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,17 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell HOCHTIEF (+ 1,38 Prozent auf 470,40 EUR), QIAGEN (+ 0,68 Prozent auf 36,48 EUR), adidas (+ 0,50 Prozent auf 181,50 EUR), Siemens Energy (+ 0,06 Prozent auf 154,22 EUR) und Daimler Truck (-0,07 Prozent auf 42,79 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-2,98 Prozent auf 950,70 EUR), Infineon (-2,26 Prozent auf 70,20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,86 Prozent auf 41,61 EUR), BASF (-1,78 Prozent auf 48,54 EUR) und Bayer (-1,77 Prozent auf 48,25 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die EON SE-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 326 446 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 207,412 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 8,01 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at