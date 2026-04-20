WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

Index-Performance im Blick 20.04.2026 15:58:57

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX am Montagnachmittag leichter

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX am Montagnachmittag leichter

So bewegt sich der MDAX nachmittags.

Der MDAX sinkt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,32 Prozent auf 31 530,93 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 379,556 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,917 Prozent auf 31 659,17 Punkte an der Kurstafel, nach 31 952,10 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 31 339,97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 31 669,57 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 20.03.2026, den Stand von 27 796,28 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 20.01.2026, einen Stand von 30 803,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 27 148,42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 1,78 Prozent zu Buche. Bei 32 383,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell WACKER CHEMIE (+ 2,47 Prozent auf 95,40 EUR), LANXESS (+ 2,46 Prozent auf 18,32 EUR), PUMA SE (+ 0,97 Prozent auf 26,06 EUR), RTL (+ 0,78 Prozent auf 38,85 EUR) und Aroundtown SA (+ 0,77 Prozent auf 2,63 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil AUTO1 (-6,91 Prozent auf 19,66 EUR), Nemetschek SE (-3,83 Prozent auf 66,60 EUR), Delivery Hero (-3,78 Prozent auf 20,39 EUR), Fraport (-3,07 Prozent auf 75,75 EUR) und Lufthansa (-2,97 Prozent auf 7,83 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 770 010 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 38,071 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,43 Prozent gelockt.

