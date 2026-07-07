Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX am Nachmittag leichter

Um 15:42 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,95 Prozent leichter bei 32 976,29 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 361,263 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,285 Prozent auf 33 386,11 Punkte an der Kurstafel, nach 33 291,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 32 957,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 33 498,94 Punkten.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 466,60 Punkten auf. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 07.04.2026, mit 28 733,46 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wies der MDAX 30 746,88 Punkte auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,44 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit freenet (+ 2,32 Prozent auf 23,84 EUR), Evonik (+ 2,13 Prozent auf 16,28 EUR), Talanx (+ 1,58 Prozent auf 115,90 EUR), IONOS (+ 1,29 Prozent auf 29,82 EUR) und Porsche vz (+ 1,06 Prozent auf 47,54 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-11,49 Prozent auf 77,40 EUR), JENOPTIK (-8,79 Prozent auf 39,84 EUR), Siltronic (-7,85 Prozent auf 84,55 EUR), AIXTRON SE (-7,58 Prozent auf 46,23 EUR) und Elmos Semiconductor (-5,45 Prozent auf 163,00 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 891 715 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 41,979 Mrd. Euro heraus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 2,84 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at