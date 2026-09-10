Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Kursverlauf
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10.09.2026 09:28:53
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone
Um 09:12 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,14 Prozent auf 32 033,54 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 359,810 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,026 Prozent stärker bei 32 086,75 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 32 078,48 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 31 989,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32 089,69 Punkten lag.
MDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 0,948 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 10.08.2026, einen Stand von 32 251,14 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 292,79 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wurde der MDAX auf 30 148,88 Punkte taxiert.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 3,40 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern erreicht.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell AUMOVIO (+ 2,55 Prozent auf 38,15 EUR), AUTO1 (+ 2,51 Prozent auf 20,46 EUR), Porsche vz (+ 1,72 Prozent auf 45,64 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,52 Prozent auf 34,78 EUR) und freenet (+ 1,39 Prozent auf 24,82 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen RENK (-2,23 Prozent auf 41,85 EUR), Nemetschek SE (-2,07 Prozent auf 59,15 EUR), AIXTRON SE (-1,72 Prozent auf 37,22 EUR), Bilfinger SE (-1,61 Prozent auf 79,20 EUR) und thyssenkrupp (-1,59 Prozent auf 15,12 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 258 267 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 40,881 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
MDAX-Fundamentaldaten
Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
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12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
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|Porsche: Trennung von Bugatti und Rimac soll Finanzlage stabilisieren (Spiegel Online)
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Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|36,58
|-2,92%
|AUMOVIO
|37,80
|2,02%
|AUTO1
|20,12
|0,10%
|Bilfinger SE
|74,50
|-7,05%
|flatexDEGIRO AG
|34,12
|-0,35%
|freenet AG
|24,76
|1,23%
|Nemetschek SE
|58,15
|-3,49%
|Porsche Automobil Holding SE
|28,92
|-0,38%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,52
|-0,22%
|RENK
|42,30
|-1,34%
|thyssenkrupp AG
|14,84
|-3,26%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 596,42
|-1,50%
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