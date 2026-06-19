Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beginnt Handel in der Verlustzone

Der MDAX bewegt sich am fünften Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Freitag geht es im MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,12 Prozent auf 32 627,84 Punkte abwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 383,533 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,286 Prozent auf 32 572,09 Punkte an der Kurstafel, nach 32 665,55 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 32 656,78 Punkte, das Tagestief hingegen 32 548,22 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 0,039 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 19.05.2026, einen Stand von 31 331,71 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, stand der MDAX bei 28 423,08 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 19.06.2025, den Wert von 29 120,07 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,32 Prozent aufwärts. Bei 33 547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Evonik (+ 2,75 Prozent auf 15,70 EUR), HENSOLDT (+ 2,32 Prozent auf 73,24 EUR), RENK (+ 2,07 Prozent auf 47,83 EUR), JENOPTIK (+ 1,82 Prozent auf 44,82 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,50 Prozent auf 74,40 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Schaeffler (-1,23 Prozent auf 8,84 EUR), Lufthansa (-1,16 Prozent auf 9,06 EUR), Jungheinrich (-1,15 Prozent auf 24,04 EUR), HOCHTIEF (-1,07 Prozent auf 506,50 EUR) und Delivery Hero (-1,07 Prozent auf 36,85 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 860 872 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,885 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,01 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at