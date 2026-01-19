AIXTRON Aktie

Index-Performance im Blick 19.01.2026 09:29:45

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beginnt Handel mit Verlusten

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beginnt Handel mit Verlusten

Der MDAX kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 1,42 Prozent tiefer bei 31 445,93 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 375,862 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,745 Prozent leichter bei 31 661,47 Punkten, nach 31 899,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 31 661,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 384,45 Punkten verzeichnete.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 19.12.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 361,46 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 29 512,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, den Wert von 25 834,72 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,50 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 715,23 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell RENK (+ 3,52 Prozent auf 64,47 EUR), HENSOLDT (+ 2,15 Prozent auf 94,85 EUR), Aurubis (+ 0,41 Prozent auf 147,50 EUR), freenet (+ 0,00 Prozent auf 28,32 EUR) und K+S (+ 0,00 Prozent auf 13,19 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil PUMA SE (-3,83 Prozent auf 21,07 EUR), AIXTRON SE (-3,58 Prozent auf 19,25 EUR), WACKER CHEMIE (-3,53 Prozent auf 68,40 EUR), Porsche vz (-3,08 Prozent auf 40,91 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,02 Prozent auf 62,60 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 476 632 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36,235 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die Evonik-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

