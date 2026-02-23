Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX gibt mittags nach

Am Montag verliert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,63 Prozent auf 31 622,22 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 379,736 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,210 Prozent leichter bei 31 756,47 Punkten in den Handel, nach 31 823,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 31 481,36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 773,21 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 23.01.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 746,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der MDAX einen Stand von 28 263,82 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wies der MDAX einen Stand von 27 501,51 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,07 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Aurubis (+ 2,18 Prozent auf 173,10 EUR), Lufthansa (+ 1,56 Prozent auf 9,23 EUR), KRONES (+ 1,04 Prozent auf 136,60 EUR), HUGO BOSS (+ 0,86 Prozent auf 37,38 EUR) und Ströer SE (+ 0,73 Prozent auf 34,65 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil TeamViewer (-3,71 Prozent auf 4,67 EUR), Sartorius vz (-2,89 Prozent auf 232,10 EUR), HENSOLDT (-2,55 Prozent auf 82,00 EUR), Jungheinrich (-2,55 Prozent auf 36,62 EUR) und flatexDEGIRO (-2,45 Prozent auf 30,24 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. 815 393 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 37,770 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at