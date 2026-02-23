MDAX

31 715,56
-107,83
-0,34 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
MDAX-Performance im Fokus 23.02.2026 12:26:57

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX gibt mittags nach

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX gibt mittags nach

Der MDAX gibt sich am Mittag schwächer.

Am Montag verliert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,63 Prozent auf 31 622,22 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 379,736 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,210 Prozent leichter bei 31 756,47 Punkten in den Handel, nach 31 823,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 31 481,36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 773,21 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 23.01.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 746,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der MDAX einen Stand von 28 263,82 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wies der MDAX einen Stand von 27 501,51 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,07 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Aurubis (+ 2,18 Prozent auf 173,10 EUR), Lufthansa (+ 1,56 Prozent auf 9,23 EUR), KRONES (+ 1,04 Prozent auf 136,60 EUR), HUGO BOSS (+ 0,86 Prozent auf 37,38 EUR) und Ströer SE (+ 0,73 Prozent auf 34,65 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil TeamViewer (-3,71 Prozent auf 4,67 EUR), Sartorius vz (-2,89 Prozent auf 232,10 EUR), HENSOLDT (-2,55 Prozent auf 82,00 EUR), Jungheinrich (-2,55 Prozent auf 36,62 EUR) und flatexDEGIRO (-2,45 Prozent auf 30,24 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. 815 393 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 37,770 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 726,36 -0,30%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zoll-Chaos: ATX fester -- DAX schwächer -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt kann am Montag leicht ins Plus vordringen, während der deutsche Leitindex schwächer tendiert. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen