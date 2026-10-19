Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|MDAX-Performance im Fokus
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19.10.2026 12:27:05
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX gibt mittags nach
Am Montag verliert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,44 Prozent auf 30 520,96 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 341,800 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,381 Prozent leichter bei 30 539,75 Punkten in den Handel, nach 30 656,65 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 30 460,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 587,44 Punkten verzeichnete.
MDAX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 083,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 864,73 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 29 512,77 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 1,48 Prozent nach. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 2,92 Prozent auf 75,70 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,34 Prozent auf 131,20 EUR), IONOS (+ 1,94 Prozent auf 34,70 EUR), Siltronic (+ 1,75 Prozent auf 67,05 EUR) und Salzgitter (+ 1,37 Prozent auf 48,90 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil LANXESS (-2,77 Prozent auf 12,98 EUR), K+S (-2,35 Prozent auf 13,73 EUR), RENK (-2,10 Prozent auf 37,52 EUR), AUTO1 (-2,00 Prozent auf 18,10 EUR) und Nordex (-1,99 Prozent auf 38,36 EUR).
Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 833 556 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 37,656 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
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|Elmos Semiconductor
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|2,68%
|IONOS
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|2,67%
|K+S AG
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|LANXESS AG
|12,74
|-3,04%
|Lufthansa AG
|7,07
|-0,90%
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|76,40
|5,16%
|Nordex AG
|38,26
|-1,70%
|Porsche Automobil Holding SE
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|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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|-0,65%
|RENK
|38,04
|0,01%
|Salzgitter
|47,62
|-0,21%
|Siltronic AG
|66,20
|1,92%
|thyssenkrupp AG
|13,89
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Indizes in diesem Artikel
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