Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,57 Prozent schwächer bei 31 545,63 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 372,673 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 31 740,99 Zählern und damit 0,041 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (31 727,85 Punkte).

Bei 31 827,66 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 31 512,67 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,740 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Stand von 30 302,78 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 28.10.2025, bei 30 236,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, wurde der MDAX mit 26 255,40 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,83 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit TRATON (+ 2,78 Prozent auf 32,56 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,45 Prozent auf 28,38 EUR), Knorr-Bremse (+ 2,27 Prozent auf 99,20 EUR), Aroundtown SA (+ 1,74 Prozent auf 2,70 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,69 Prozent auf 99,05 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Delivery Hero (-4,52 Prozent auf 25,57 EUR), AIXTRON SE (-2,81 Prozent auf 20,41 EUR), WACKER CHEMIE (-2,72 Prozent auf 69,75 EUR), Sartorius vz (-2,50 Prozent auf 249,80 EUR) und HOCHTIEF (-1,94 Prozent auf 354,40 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 738 880 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,533 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,23 zu Buche schlagen. Die Evonik-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,58 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

