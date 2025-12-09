Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Index-Performance im Blick
|
09.12.2025 12:27:46
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX notiert im Minus
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:11 Uhr um 0,10 Prozent schwächer bei 29 635,23 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 348,760 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,107 Prozent auf 29 633,24 Punkte an der Kurstafel, nach 29 665,08 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 29 516,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 717,52 Punkten lag.
So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 28 793,94 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, bei 30 326,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, wurde der MDAX mit 27 099,60 Punkten gehandelt.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15,23 Prozent zu. 31 754,30 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten erreicht.
Die Tops und Flops im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 6,50 Prozent auf 74,50 EUR), RENK (+ 3,98 Prozent auf 56,74 EUR), Delivery Hero (+ 2,32 Prozent auf 19,64 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,95 Prozent auf 62,75 EUR) und flatexDEGIRO (+ 1,73 Prozent auf 34,12 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen thyssenkrupp (-7,80 Prozent auf 8,81 EUR), HelloFresh (-3,94 Prozent auf 5,70 EUR), Lufthansa (-2,40 Prozent auf 8,06 EUR), TRATON (-1,92 Prozent auf 28,64 EUR) und Sartorius vz (-1,50 Prozent auf 249,50 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 993 577 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 42,548 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,49 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lufthansa AGmehr Nachrichten
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
10:17
|Lufthansa: Effizienzsteigerung könnte Sicherheitsrisiken erhöhen (Spiegel Online)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
08.12.25
|Gewinne in Frankfurt: Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
08.12.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
05.12.25
|ROUNDUP: Urteil: Eurowings-Werbung zu CO2-Zahlung führt in die Irre (dpa-AFX)