Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX notiert im Minus

Am zweiten Tag der Woche agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:11 Uhr um 0,10 Prozent schwächer bei 29 635,23 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 348,760 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,107 Prozent auf 29 633,24 Punkte an der Kurstafel, nach 29 665,08 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 29 516,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 717,52 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 28 793,94 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, bei 30 326,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, wurde der MDAX mit 27 099,60 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15,23 Prozent zu. 31 754,30 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 6,50 Prozent auf 74,50 EUR), RENK (+ 3,98 Prozent auf 56,74 EUR), Delivery Hero (+ 2,32 Prozent auf 19,64 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,95 Prozent auf 62,75 EUR) und flatexDEGIRO (+ 1,73 Prozent auf 34,12 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen thyssenkrupp (-7,80 Prozent auf 8,81 EUR), HelloFresh (-3,94 Prozent auf 5,70 EUR), Lufthansa (-2,40 Prozent auf 8,06 EUR), TRATON (-1,92 Prozent auf 28,64 EUR) und Sartorius vz (-1,50 Prozent auf 249,50 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 993 577 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 42,548 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,49 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at