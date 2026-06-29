Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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MDAX-Kursverlauf 29.06.2026 17:58:55

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter

So performte der MDAX am ersten Tag der Woche zum Handelsende.

Schlussendlich tendierte der MDAX im XETRA-Handel 0,33 Prozent schwächer bei 31 482,90 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 341,977 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,268 Prozent auf 31 673,39 Punkte an der Kurstafel, nach 31 588,65 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 31 732,07 Punkte, das Tagestief hingegen 31 437,89 Zähler.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, bewegte sich der MDAX bei 33 352,83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der MDAX mit 27 655,45 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, lag der MDAX bei 30 357,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 1,62 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 5,34 Prozent auf 55,25 EUR), HENSOLDT (+ 4,10 Prozent auf 67,56 EUR), IONOS (+ 4,07 Prozent auf 27,64 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,51 Prozent auf 76,60 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,74 Prozent auf 93,75 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil LANXESS (-4,08 Prozent auf 15,53 EUR), Salzgitter (-3,42 Prozent auf 42,40 EUR), WACKER CHEMIE (-3,41 Prozent auf 89,15 EUR), K+S (-3,24 Prozent auf 12,83 EUR) und Aurubis (-3,03 Prozent auf 179,00 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 4 083 767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,973 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,80 erwartet. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,36 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Aurubis 179,40 -2,55% Aurubis
freenet AG 23,24 -2,43% freenet AG
HENSOLDT 67,72 4,83% HENSOLDT
IONOS 27,52 4,01% IONOS
K+S AG 12,76 -3,04% K+S AG
LANXESS AG 15,55 -3,30% LANXESS AG
Lufthansa AG 9,76 0,12% Lufthansa AG
Nemetschek SE 55,35 5,23% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 27,35 -1,90% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,45 -1,46% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 42,60 -2,83% Salzgitter
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 93,70 0,05% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 10,09 -2,46% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 76,80 4,77% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
WACKER CHEMIE AG 89,20 -2,94% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 483,64 -0,33%

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