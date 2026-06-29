Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|MDAX-Kursverlauf
|
29.06.2026 17:58:55
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter
Schlussendlich tendierte der MDAX im XETRA-Handel 0,33 Prozent schwächer bei 31 482,90 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 341,977 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,268 Prozent auf 31 673,39 Punkte an der Kurstafel, nach 31 588,65 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des MDAX betrug 31 732,07 Punkte, das Tagestief hingegen 31 437,89 Zähler.
MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, bewegte sich der MDAX bei 33 352,83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der MDAX mit 27 655,45 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, lag der MDAX bei 30 357,94 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 1,62 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 5,34 Prozent auf 55,25 EUR), HENSOLDT (+ 4,10 Prozent auf 67,56 EUR), IONOS (+ 4,07 Prozent auf 27,64 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,51 Prozent auf 76,60 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,74 Prozent auf 93,75 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil LANXESS (-4,08 Prozent auf 15,53 EUR), Salzgitter (-3,42 Prozent auf 42,40 EUR), WACKER CHEMIE (-3,41 Prozent auf 89,15 EUR), K+S (-3,24 Prozent auf 12,83 EUR) und Aurubis (-3,03 Prozent auf 179,00 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 4 083 767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,973 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,80 erwartet. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,36 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
17:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX freundlich (finanzen.at)
|
12:26
|MDAX aktuell: MDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
27.06.26
|Porsche will Cayenne-Produktion offenbar nach Deutschland verlagern (Spiegel Online)
|
26.06.26
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
26.06.26
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
26.06.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX verbucht am Freitagmittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|Porsche Automobil Sell
|UBS AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|179,40
|-2,55%
|freenet AG
|23,24
|-2,43%
|HENSOLDT
|67,72
|4,83%
|IONOS
|27,52
|4,01%
|K+S AG
|12,76
|-3,04%
|LANXESS AG
|15,55
|-3,30%
|Lufthansa AG
|9,76
|0,12%
|Nemetschek SE
|55,35
|5,23%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,35
|-1,90%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|42,45
|-1,46%
|Salzgitter
|42,60
|-2,83%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|93,70
|0,05%
|thyssenkrupp AG
|10,09
|-2,46%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|76,80
|4,77%
|WACKER CHEMIE AG
|89,20
|-2,94%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 483,64
|-0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich schwach -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex tendierte derweil auch zu Verlusten. An den US-Börsen geht es aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zum Wochenstart freundlich.